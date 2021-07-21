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Bozüyük'te bayramlaşma - Son Dakika

Bozüyük'te bayramlaşma

21.07.2021 09:24
Bozüyük'te bayramlaşma, System.String[]

Bozüyük'te Kurban Bayramı'nın birinci gününde; ilçe protokolü, kurum ile derneklerin temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla "Bayramlaşma Töreni" düzenlendi.

Bozüyük'te Kurban Bayramı'nın birinci gününde; ilçe protokolü, kurum ile derneklerin temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla "Bayramlaşma Töreni" düzenlendi.

Bozüyük Belediyesi Yeni Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen bayramlaşma programına İlçe Kaymakam Vekili Pazaryeri Kaymakamı Berker Çırak, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serkan Aktay, İlçe Emniyet Müdür Vekili Orhan Bozdemir, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu, Mehmet Ali Karasu, Belediye Meclis üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit ve gazi aileleri ile vatandaşlar katıldı. Törende protokol üyeleri bayram tebriklerini kabul ederek herkesin bayramını kutladı. Belediye Düğün Salonu'ndaki bayramlaşmanın sonunda Bilecik Milletvekili Selim Yağcı da salona gelerek protokol ve vatandaşların bayramını kutladı. - BİLECİK

Bozüyük'te bayramlaşma
Bozüyük'te bayramlaşma
Bozüyük'te bayramlaşma
Bozüyük'te bayramlaşma
Bozüyük'te bayramlaşma
Bozüyük'te bayramlaşma
Bozüyük'te bayramlaşma

Kurban Bayramı, Hisarcık, Bozüyük, Düğün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bozüyük'te bayramlaşma - Son Dakika


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