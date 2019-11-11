Son Dakika Haberleri: Bozüyük'te bıçaklı kavga; 1 ağır yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Bozüyük'te bıçaklı kavga; 1 ağır yaralı

Bozüyük'te bıçaklı kavga; 1 ağır yaralı

6 saat önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde iki arkadaş arasında meydana gelen kavgada bir kişi bıçaklanmak suretiyle ağır yaralandı.

Bozüyük'te bıçaklı kavga; 1 ağır yaralı, System.String[]

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde iki arkadaş arasında meydana gelen kavgada bir kişi bıçaklanmak suretiyle ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, dün gece Kasımpaşa Mahallesinde meydana gelen olayda, iddialara göre iki arkadaş arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu E.Ç. (24) arkadaşı M.Y.'yi (25) sol göğsünden bıçakladı. Yaralı M.Y. Bozüyük Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından hayati tehlike kaydıyla Eskişehir Osmangazi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.


Olayın şüphelisi E.Ç. ise İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüpheli kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - BİLECİK

Kasımpaşa, Bilecik, Bozüyük, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 04:24 Kaynak: İHA
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