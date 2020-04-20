Bozüyük'te bir mahalle daha karantinaya alınıyor - Son Dakika

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Bozüyük'te bir mahalle daha karantinaya alınıyor
6 saat önce
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Akpınar Mahallesi'nin ardından İçköy Mahallesi de bu gece saat 24.00'den itibaren korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınıyor.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Akpınar Mahallesi'nin ardından İçköy Mahallesi de bu gece saat 24.00'den itibaren korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınıyor.
İçköy Mahallesi'nde birden fazla korona virüs (Covid-19) vakası çıkması nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca 14 gün süreyle karantinaya alınacağı öğrenildi. İlçe Hıfzıssıhha meclisinin, İçköy Mahallesinde korona virüs (Covid-19) birden fazla pozitif vakanın olması ve vakaların temaslı sayılarının çokluğu nedeni ile (Covid-19) enfeksiyonunun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla İçköy Mahallesinde 20 Nisan 2020 tarihi saat 24.00'den itibaren 4 Mayıs 2020 tarihi saat 24.00'e kadar 14 gün süreyle giriş-çıkışların izne bağlı olmak kaydıyla karantina altına alınmasına karar verildiği kaydedildi. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 11:06 Kaynak: İHA
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