Bozüyük'te bir sınıf öğrencileri karantinaya alındı - Son Dakika

Diğer taraftan öğrencilerin korona virüsü nerden kaptıkları araştırılırken aynı zamanda okulun müdür yardımcısının da koronaya yakalandığı iddia edildi. - BİLECİK

Edinilen bilgiye göre, İMKB Anadolu Lisesi 10-A sınıfında 3 öğrencinin korona testinin pozitif çıkması sonucu sınıf karantinaya alındı. Bozüyük itfaiye ekiplerinin yardımları ile sınıf hijyen kurallarına dikkat edilerek boşaltılarak ilaçlandı. Sınıf öğrencilerinin 14 gün süreyle evlerinde karantina altına alınacakları belirtildi.

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