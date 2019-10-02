Son Dakika Haberleri: Bozüyük'te Cami ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri
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Bozüyük'te Cami ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri

1 saat önce

Bilecik'in Bozüyük İlçe Müftülüğü tarafından "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Bozüyük'te Cami ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri, System.String[]

Bilecik'in Bozüyük İlçe Müftülüğü tarafından "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi.


Sabah namazı buluşmasıyla başlayan ilk gün etkinliğinde sabah namazı sonrasında cemaate çorba ikramında bulunuldu. Ardından İlçe Müftüsü Mustafa Topal öncülüğünde Bozüyük Devlet Hastanesinde tedavi gören hastalar ziyaret edilerek geçmiş olsun dilekleri iletilip acil şifalar dilendi. Öğlen namazı öncesinde Merkez Kasımpaşa Camiinde Kur'an-ı Kerim ve mevlid-i şerif okunarak namaz sonrasında cami cemaati ve vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.


Programa Kaymakam Hasan Yaman, İlçe Müftüsü Mustafa Topal, İlçe Emniyet Müdürü Ömer Koparan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, bazı kurum müdürleri, dernek başkanları, cami cemaati ve vatandaşlar katıldı. - BİLECİK

Mustafa Topal, Bilecik, Bozüyük, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 04:35 Kaynak: İHA
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