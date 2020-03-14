Bozüyük'te 'Ceviz budama' etkinliği düzenledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bozüyük'te 'Ceviz budama' etkinliği düzenledi - Son Dakika

Bozüyük'te 'Ceviz budama' etkinliği düzenledi

7 saat önce

Bilecik Valiliğin öncülüğünde, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce hayata geçirilen Ceviz Üretimini Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında, Bozüyük ilçesinde 'Ceviz budama' etkinliği düzenlendi.

Bozüyük'te 'Ceviz budama' etkinliği düzenledi, System.String[]

Bilecik Valiliğin öncülüğünde, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce hayata geçirilen Ceviz Üretimini Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında, Bozüyük ilçesinde 'Ceviz budama' etkinliği düzenlendi.


Merkez Çarşı Mahallesinde bulunan Ahmet Arslan'a ait ceviz bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, Bilecik Valisi Bilal Şentürk; tarımsal faaliyetlerin geliştirilmesi ve kalkındırılması için yürütülen çalışmalara tarımla alakalı tüm kesimlerin emek verdiğini belirterek, 215 bin aşılı, sertifikalı ceviz fidanını toprakla buluşturduklarını hatırlattı.


"Fidanları dikmek kadar, onların bakımını sağlamak da önemli"


Fidanların verimli hale getirilmesi ve yüksek gelir elde edilebilmesi konusunda projenin ikinci aşaması olan bakım sürecinin de önemli olduğunu belirten Vali Şentürk, "Fidanları dikmek kadar, onların usulüne uygun bakımını sağlamak da önemli. Ancak o zaman yüksek verim elde edilebilir ve milli servet olan değerlerden layıkıyla yararlanılabilir. Bozüyük ilçemizde 112 çiftçiye 5 bin 461 fidan dağıttık. 340 dekarlık alana diktiğimiz fidanlardan 10 yıl içerisinde yüksek verim elde etmeyi ümit ediyoruz. Bozüyük'ün de özellikle tarımsal potansiyeli çok yüksek. Köylerinde çok geniş tarım alanları var. Yem bitkisi üretebileceğimiz alanlar var, bunların da geliştirilmesini arzu ediyoruz. Ceviz, Bilecik'in marka değeri olan bir ürün ama onun yanında farklı ürünlerle her köyün kendine özgü potansiyelinin en üst seviyede harekete geçirebilecek çalışmalar yapmak istiyoruz. Bu topraklar, düşmana en önemli darbelerin vurulduğu topraklar ve bize birer emanet."


Ayrıca Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş ise, 2019 yılı içerisinde 200 bin dekar alanda 215 bin cevizi toprakla buluşturarak, çiftçinin gelir seviyesini yükseltmek için çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.


Öte yandan gerçekleştirilen konuşmaların ardından İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli Ziraat Teknikeri İlyas Balı tarafından katılımcılara budama teknikleri ve bakımı hakkında eğitim verildi. - BİLECİK

Bilecik, Bozüyük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 10:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye, çekirge sürüsünün istila etme riskinden kurtuldu
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Alpay Azap, koronavirüs hakkında doğru bilinen yanlışlar anlattı Koronavirüsün hızla yayıldığı İspanya tamamen karantina altına alındı Diyanet İşleri Başkanı, 15 Mart'a kadar yurda dönecek 21 bin umreciyi karantina konusunda uyardı

Son Dakika Haberleri
17:47 'Koronavirüs' tatilinde, Edremit Körfezi'ndeki sahiller doldu
17:46 Van Büyükşehir zabıtası korona virüs önlemlerini denetledi
17:45 Otomobil bahçeye devrildi: 2 yaralı
17:45 "BURHAN PAZARLAMA" SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
17:44 Fatsa Belediyesi'nin asfalt çalışmaları

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 17:51:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bozüyük'te 'Ceviz budama' etkinliği düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]