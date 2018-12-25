Son Dakika Haberleri: Bozüyük'te Çevre Dostu Proje

Bozüyük'te Çevre Dostu Proje

5 dakika önce

Bozüyük Halk Eğitim Merkezi ve Bozüyük Belediyesi işbirliğiyle hayata geçirilen "Plastik Poşet Kullanıp Çevreyi Kirletmiyorum, Filemi Örüyor, Çantamı Dikiyorum" projesiyle plastik poşet kullanımının azaltılması hedefleniyor.

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Bozüyük Halk Eğitim Merkezi ve Bozüyük Belediyesi işbirliğiyle hayata geçirilen "Plastik Poşet Kullanıp Çevreyi Kirletmiyorum, Filemi Örüyor, Çantamı Dikiyorum" projesiyle plastik poşet kullanımının azaltılması hedefleniyor.


Proje kapsamında Bozüyük kapalı pazar yerinde düzenlenen dikim atölyesinde, Halk Eğitim Merkezi örgü ve giyim öğretmenleri öğrencilerine file örme eğitimi verdi.

Halk Eğitim Merkezi eğitmeni Gülten Ak, burada yaptığı konuşmada, Bozüyük Halk Eğitim Merkezi olarak Bozüyük Belediyesiyle projeyi yürüttüklerini söyledi.

1 Ocak'tan itibaren plastik poşetlerin ücretli olarak verileceğini hatırlatan Ak, bu kapsamda kadınlara file örmeyi öğrettiklerini söyledi.

Amaçlarının, fileleri kullanarak poşet kirliliğini engellemek ve farkındalık yaratmak olduğunu vurgulayan Ak, projeye verdiği destek için Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'ya teşekkür etti.


Proje kapsamındaki çalışmaları inceleyen Başkan Bakıcı da 1 Ocak tarihinden itibaren poşetlerin ücretli hale geleceğini anımsatarak, bu nedenle güzel bir proje yapmak istediklerini ifade etti.

Çevreye duyarlılığı arttırmak ve vatandaşların bu konuda bilinçlenmesini sağlamak adına eğitimi verdiklerini dile getiren Bakıcı, şöyle konuştu:

"Kullanılan malzemelerin belediyemiz tarafından karşılandığı projede tamamen örgüden, el işinden yapılan bu çantaların vatandaşlara ücretsiz olarak sunulmasını sağlayacağız. Çevreye duyarlı olmamız gerektiğini her zaman dile getiriyoruz. Şu anda ki harıl harıl çalışanlar ile bu projeye destek veren ablalarımız, kardeşlerimiz, teyzelerimiz mevcut. Burada birlik ve beraberlik içerisinde bu projeye büyük destek oluyorlar. Halk Eğitim Merkezimizin çok değerli hocaları bu kursta destek vererek, halkımıza sunulacak şekilde çantalarımızın tasarımlarını gerçekleştirdi. Kursiyerlerimiz, öğretmenlerimiz ve belediyemiz işbirliği ile geri dönüşümün çok önemli olduğunu, poşetin çevreye zararlarını ortaya koymak amacıyla bu projeyi gerçekleştirdik."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 08:03 Kaynak: AA

Plastik, Bozüyük, Güncel
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