Bozüyük'te çiftçilere ceviz fidanı dağıtımı yapıldı - Son Dakika

Bozüyük'te çiftçilere ceviz fidanı dağıtımı yapıldı
21.12.2020 15:13
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Bilecik Valiliği ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından organize edilen 'Benim projem senin projen' isimli ceviz yetiştiriciliği projesi kapsamında ceviz dağıtımı yapıldı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Bilecik Valiliği ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından organize edilen 'Benim projem senin projen' isimli ceviz yetiştiriciliği projesi kapsamında ceviz dağıtımı yapıldı.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen dağıtım törenine, Kaymakam Hasan Yaman, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Aksu, Belediye Başkan yardımcısı Mahmut Fındık, AK Parti İlçe Başkanı Hüsnü Ersoy, İl Genel Meclis üyeleri Mesut Çetin, Erdinç Gesge ve çiftçiler katıldı. Düzenlenen dağıtım töreninde ilçe genelinde 129 çiftçiye 4 bin 640 adet chandler çeşidi ceviz fidanı dağıtımı yapıldı. - BİLECİK
Son Dakika Ziyaret ettiği kilisenin papazı tokalaşmadı! Paşinyan'ın neye uğradığını şaşırdığı anlar kamerada Goldman Sachs'tan dikkat çeken değerlendirme: Dolar düşecek, TL yükselecek Son dakika! Mutasyona uğrayan yeni koronavirüsün adı belli oldu: SARS-CoV-2 VUI 202012/01 Cinsiyet değiştiren Elliot Page, yeni imajıyla ilk kez fotoğraf paylaştı Eski eşini öldürüp intihara kalkışmıştı! Kan donduran cinayetin görüntüleri ortaya çıktı Borç verdiği arkadaşının kocası tarafından tahralı saldırıya uğrayan kadın: Korkudan dışarı bile çıkamıyorum Fenomen Duru Önver'den "İki kişiyle ilişkiye girip hamile kaldım" diyen takipçisine olay yanıt Son ankette "Hangi ittifaka oy verirsiniz?" sorusu soruldu! Cumhur İttifakı, Millet İttifakı'na %17 fark attı