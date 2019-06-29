Son Dakika Haberleri: Bozüyük'te çöp kamyonundan düşen temizlik işçisi yaralandı
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Bozüyük'te çöp kamyonundan düşen temizlik işçisi yaralandı

2 dakika önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde hareket halindeki çöp kamyonundan düşen temizlik işçisi yaralandı.

Bozüyük'te çöp kamyonundan düşen temizlik işçisi yaralandı, System.String[]
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde hareket halindeki çöp kamyonundan düşen temizlik işçisi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Saraycık Caddesi girişi döner kavşak karşısında meydana gelen kazada hareket halindeki çöp kamyonun arkasında bulunan temizlik işçisi Ahmet Can B.(21) dengesini kaybederek yere düştü.

Kaza sonrasında yaralanan temizlik işçisi ihbar üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralı işçinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 07:20 Kaynak: İHA
3. Sayfa
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