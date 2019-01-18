Son Dakika Haberleri: Bozüyük'te de Tatil Zili Çaldı

Bozüyük'te de Tatil Zili Çaldı

1 saat önce

Bozüyük'te, 2019 eğitim öğretim yılı ilk döneminin tamamlanması ile birlikte toplamda 13 bin 766 öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline çıktı.

Bozüyük'te de Tatil Zili Çaldı, System.String[]
Bozüyük'te, 2019 eğitim öğretim yılı ilk döneminin tamamlanması ile birlikte toplamda 13 bin 766 öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline çıktı. İlçe genelinde 4 bin 44 ilkokul, 4 bin 366 ortaokul ve 3 bin 762 lise öğrencisi karne aldı.

İlçe protokolünün katıldığı karne töreni Albay İbrahim Çolak İlk ve Ortaokulunda yapıldı. Karnelerini alarak yarıyıl tatiline giren öğrencilerin sevinçleri görülmeye değerdi. Belediye Başkanı Fatih Bakıcı ve Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya ile birlikte Albay İbrahim Çolak okulu ve Cumhuriyet okulundaki karne törenlerine katıldı.

Minik öğrencileri bu günlerinde yalnız bırakmayan Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, sınıfları gezerek öğrencilere karnelerini takdim etti. Belediye Başkanı Fatih Bakıcı Öğrencilerin en iyi eğitimi almaları için Bozüyük Belediyesi olarak her türlü desteği ve yardımı vermeye devam edeceğiz, tüm öğrencilerimizin güzel bir tatil geçirmeni diliyorum, değerli öğretmenlerimize de çocuklarımız için her türlü fedakarlığı yaptıkları için teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Bakıcı, öğretmenler ile görüşerek sohbet etti. Minik öğrencilerin karne heyecanı renkli görüntülere sahne olurken, Başkan Bakıcı birinci ders yılının son istiklal marşını çocuklar ile birlikte okudu. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 05:19 Kaynak: İHA

Fatih Bakıcı, Bozüyük, Yaşam
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