Son Dakika Haberleri: Bozüyük'te dolmuş ücretleri zamlandı
Son Dakika Yaşam Haber

Bozüyük'te dolmuş ücretleri zamlandı

54 dakika önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde şehir içi dolmuş ücretlerine yüzde 14 ile yüzde 25 arasında değişen oranlarda zam yapıldı.

Bozüyük'te dolmuş ücretleri zamlandı, System.String[]

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde şehir içi dolmuş ücretlerine yüzde 14 ile yüzde 25 arasında değişen oranlarda zam yapıldı. Zamlı tarife 25 Ağustos tarihi itibariyle uygulamaya konulacak.


Zamlı tarifeyle birlikte daha önce 1.75 TL olan öğrenci ücreti yaklaşık yüzde 14.4 oranında zamlanarak 2.00 TL'ye, 2.00 TL olan normal tarife ücreti ise yüzde 25 zamlanarak 2.50 TL'ye yükseldi. Zam kararı geçtiğimiz hafta genel kurulunu yaparak göreve başlayan yeni yönetimin bugün Belediye Başkanı M. Talat Bakkalcıoğlu'nu ziyareti sırasında netlik kazandı.


Ziyarette Şoförler Odası, Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası, Bilecik Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği tarafından ilde belirlenen tarifeler yeniden değerlendirildi. Değerlendirmeler sonrasında Bozüyük Belediye Başkanlığınca öğrencilerin eğitim ve öğretim döneminde dolmuşları kullanım oranı da göz önünde bulundurularak odalar tarafından 2.25 olarak belirlenen öğrenci tarifesinin 2.00 TL'ye çekildiği kaydedildi. Ancak normal ücret tarifesi için belirlenen 2.50 TL'de herhangi bir geri çekime gidilmedi. Zam oranının yasal sınırların üzerinde olduğunu belirten vatandaşlar, mazot ve dolar fiyatları düşerken yapılan bu zamma tepki gösterdiler. Vatandaşlar, büyük şehirlerde daha uzak mesafelere gidilmesine rağmen ücretlerin makul olduğu, ancak burada daha kısa mesafeler arasında çalışılmasına rağmen ücretlerin yüksek olduğunu savundular. - BİLECİK

Bilecik, Bozüyük, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 10:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MHP'li Enginyurt'tan borsalara fındık fiyatı tepkisi
ATM'lerde kafa karıştıran sahte paralar Günlük burç yorumları 22 Ağustos 2019 Perşembe (Haftalık burç yorumları) Dini Yayınlar Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.8.2019 11:54:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bozüyük'te dolmuş ücretleri zamlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]