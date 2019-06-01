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Bozüyük'te drone ile trafik denetimi yapıldı

1 saat önce

Bozüyük'te drone ile trafik denetimi yapıldıBİLECİK - Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerince çevre yolu üzerinde drone ile trafik denetimi yapıldı.

Bozüyük'te drone ile trafik denetimi yapıldı
BİLECİK - Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerince çevre yolu üzerinde drone ile trafik denetimi yapıldı.
Çevre yolu üzerinde Seyir Terası yanındaki hakim tepeden havalanan drone ile trafik kurallarına uymadığı belirlenen sürücüler, uygulama noktasındaki ekiplere bildirildi. Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada "Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından ülke genelinde uygulamaya koyulan havadan kontroller kapsamında, Bozüyük'te drone ile trafik kontrolleri kararlılila sürdürülüyor. Günün çeşitli saatlerinde drone ile yapılan ihlaller tespit edilerek, ileri yönde bekleyen ekiplere bildiriliyor ve hatalı sürücüler ile ilgili gerekli idari işlemleri gerçekleştiriliyor. Son zamanlarda yapılan yoğun ve kararlı trafik denetimleri neticesinde, trafik kazalarının önlenmesi konusunda önemli mesafeler alındı. Denetim ekiplerinin önceliği her zaman vatandaşlarımızın can güvenliği olmuştur. Bu doğrultuda vatandaşlarımızın yaklaşan Ramazan bayramını kazasız, sağlıklı ve huzurlu bir şekilde geçirmeleri ve çıkacakları bayram yolculuğunu güvenli bir şekilde tamamlayarak sevdiklerine sağ salim ulaşmaları için bu yönde trafik denetimlerinin devam edecektir" denildi.
Drone denetimlerinde ışık işaret ve şerit ihlali, emniyet kemeri takmama ve seyir halinde cep telefonuyla konuşma tespitlerinin yapılarak cezai işlem uygulandığı kaydedildi. Drone denetimlerinin bayram tatilinde ağırlıklı olmak üzere yıl içerisinde sürekli olarak yapılacağı öğrenildi.
Bozüyük'te drone ile trafik denetimi yapıldı
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 01:04 Kaynak: İHA
Emniyet Müdürlüğü, Bozüyük, 3. Sayfa
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