Son Dakika Haberleri: Bozüyük'te drone ile trafik denetimi yapılıyor
Son Dakika 3. Sayfa Bozüyük'te drone ile trafik denetimi yapılıyor

Bozüyük'te drone ile trafik denetimi yapılıyor

1 saat önce

Bilecik'in Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerince çevre yolu üzerinde drone ile trafik denetimi yapılıyor.

Bozüyük'te drone ile trafik denetimi yapılıyor, System.String[]

Bilecik'in Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerince çevre yolu üzerinde drone ile trafik denetimi yapılıyor.


Çevre yolu üzerinde Yeşilkent köprüsü üzerinden havalanan drone ile trafik kurallarına uymadığı belirlenen sürücüler uygulama noktasındaki ekiplere bildiriliyor. Uygulama noktasındaki trafik ekiplerince durdurulan sürücülere ilgili maddelerden cezai işlem uygulanıyor. Denetimlerde özellikle emniyet kemerinin takılı olup olmadığı ve seyir halindeyken cep telefonu kullanımı kontrol ediliyor.


Trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla denetim faaliyetlerinin her zaman ve her yerde etkin bir şekilde gerçekleştirilerek sürücülerde algılanan yakalanma riski duygusunun sürekli ve üst düzeyde tutulabilmesi için otoyol ve şehirlerarası yollarda denetimlerin yapıldığı kaydedildi. Denetimlerde ayrıca ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme ve makas atma, hatalı sollama, yakın takip gibi ihlallerinde denetlendiği belirtildi.


Son zamanlarda yapılan yoğun ve kararlı trafik denetimleri neticesinde, trafik kazalarının önlenmesi konusunda önemli mesafeler alındığı ifade edildi. Denetimler sayesinde sürücülerin kurallara uyulması noktasında artış gösterdiğinin de gözlemlendiği açıklandı.


Denetimlerinin Ekim ayı sonuna kadar günün belirli aralıklarında sürekli olarak yapılacağı öğrenildi. - BİLECİK

Emniyet Müdürlüğü, Bilecik, Bozüyük, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 01:45 Kaynak: İHA
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