Bozüyük'te Düğün Salonu Kayıtları Başladı 02 Haziran 2021, 11: 19 - Son Dakika

Bozüyük'te Düğün Salonu Kayıtları Başladı 02 Haziran 2021, 11: 19

Belediyemiz bünyesinde yer alan Düğün Salonu ve Mahalle konakları için kayıtlar başladı.

Belediyemiz bünyesinde yer alan Düğün Salonu ve Mahalle konakları için kayıtlar başladı.

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Özel günlerini kutlamak için Belediyemizin tesislerini tercih eden vatandaşlar kayıtlara yoğun ilgi gösterdi. Küresel salgın tedbirleri kapsamında bir takım kurallar özel günleri için kayıt yaptıran vatandaşlara iletildi. Kayıtlar 1 Temmuz tarihine kadar yalnızca Düğün Salonu için geçerli olurken, 1 Temmuz sonrası içinde mahalle konaklarımızın kayıtları alınmaya başlandı.


Düğün ve özel günler için alınan kayıtlar 2 Haziran tarihinde Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde, 3 Haziran'dan itibaren de Belediyemiz Tahsilat şefliğinde devam edecek.


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Belediyemiz bünyesinde yer alan Düğün Salonu ve Mahalle konakları için kayıtlar başladı.


Özel günlerini kutlamak için Belediyemizin tesislerini tercih eden vatandaşlar kayıtlara yoğun ilgi gösterdi. Küresel salgın tedbirleri kapsamında bir takım kurallar özel günleri için kayıt yaptıran vatandaşlara iletildi. Kayıtlar 1 Temmuz tarihine kadar yalnızca Düğün Salonu için geçerli olurken, 1 Temmuz sonrası içinde mahalle konaklarımızın kayıtları alınmaya başlandı.


Düğün ve özel günler için alınan kayıtlar 2 Haziran tarihinde Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde, 3 Haziran'dan itibaren de Belediyemiz Tahsilat şefliğinde devam edecek.

Bozüyük Belediyesi, Haziran, Mayıs, Düğün, Toplum, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 12:18 Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Bozüyük'te Düğün Salonu Kayıtları Başladı 02 Haziran 2021, 11: 19 - Son Dakika
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