Bozüyük'te durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 30,20 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bozüyük Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede durdurdukları bir araçta arama yaptı.

Ekipler, araçta ve araçta bulunan 3 kişinin üzerinde yapılan aramalarda 30,20 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Araçta bulunan Z.Ç, O.G. ve L.D. hakkında uyuşturucu madde imal ve ticareti suçlarından yasal işlem başlatıldı.