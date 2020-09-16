Bozüyük'te EBA destek noktası kuruldu - Son Dakika

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde eğitimin uzaktan yapıldığı COVİD-19 salgın sürecinde, evinde bilgisayar ve internet erişimi bulunmayan öğrencilerin EBA'ya erişimini sağlamak için EBA destek noktası kurularak hizmet vermeye başladı.

Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada "Milli Eğitim Bakanlığımızın talimatı ile COVİD-19 salgın sürecinde, evinde bilgisayar ve internet erişimi bulunmayan öğrencilerimizin EBA'ya erişimini sağlamak için EBA destek noktası kurularak hizmet vermeye başlamıştır. Bu kapsamda ilk olarak Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi'nde 12 öğrencimizin aynı anda hizmet alabileceği EBA destek noktası, gerekli hijyen ve mesafe kurallarına dikkat edilerek öğrencilerimizin hizmetine sunuldu. Bunun dışında okullarımızın tümü Eba destek noktasıdır. Okullarımıza gelen öğrencilerimize de bu konuda gerekli destek verilecektir."denildi. - BİLECİK