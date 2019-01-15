Son Dakika Haberleri: Bozüyük'te Eğitime Kar Tatili

Bozüyük'te Eğitime Kar Tatili

1 saat önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, yoğun kar yağışı sebebi ile ilçe genelinde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildi.

Bozüyük'te Eğitime Kar Tatili, System.String[]
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, yoğun kar yağışı sebebi ile ilçe genelinde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildi.

Edinilen bilgiye göre, Bozüyük ilçesinde bugün öğlen saatlerinden itibaren ilçe genelinde yoğun olarak etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle ilçe genelinde ve ilçeye bağlı belde ve köylerde yoğun kar yağışının ulaşımda meydana getirebileceği aksaklıklar nedeniyle ilçe genelinde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildi. Yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle öğrencilerin ulaşımında yaşanabilecek olumsuzlukları önlemek amacıyla yarın 16 Ocak 2019 Çarşamba günü okulların bir gün süreyle tatil edildiği açıklandı. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 07:34 Kaynak: İHA

Bilecik, Bozüyük, Güncel
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