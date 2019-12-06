Son Dakika Haberleri: Bozüyük'te "Engelsiz Futbol Dostluk Karşılaşması"
Son Dakika Güncel Bozüyük'te 'Engelsiz Futbol Dostluk Karşılaşması' - Son Dakika

Bozüyük'te "Engelsiz Futbol Dostluk Karşılaşması"

6 saat önce

Bozüyük'te 3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında "Engelsiz Futbol Dostluk Karşılaşması" düzenlendi.

Bozüyük'te

Bozüyük'te 3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında "Engelsiz Futbol Dostluk Karşılaşması" düzenlendi.


Bozüyük Kent Konseyi önderliğinde gerçekleştirilen etkinlikte Engelsiz Futbol Takımı ile Bilecikspor yöneticilerinden oluşan takım karşı karşıya geldi. Köprülü Halı Sahada gerçekleşen etkinlik renkli görüntülere sahne olurken, halı saha heyecanlı ve kıyasıya bir mücadeleye sahne oldu. Centilmenliğin ön planda olduğu karşılaşmanın sonunda ise yine kazanan dostluk oldu. Karşılaşmanın sonunda protokol üyeleri tarafından etkinliğe katılan sporculara madalya ve kupaları takdim edildi.


Kupa töreninde konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu; "Bu gün sahada engel yoktu. Sahada engel bir tek direkleri gördüm, gol olmasına engel. Hepinizi tebrik ediyorum, ayağınıza sağlık, özellikle Bilecikspor Başkanı ve yöneticilerine, futbolcu arkadaşlara ve hocalarımıza engelleri aşıp geldikleri için gönüllerimizi kazandılar, onlara da başarılar diliyoruz" dedi. - BİLECİK

Bozüyük, Aralık, Futbol, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 11:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sosyal medya, Ceren Özdemir'in doğum gününü kutluyor: İyi ki doğdun
Futbolcularını döven antrenörün cezası onandı Bakanlıktan Real Madrid açıklaması Davutoğlu partisinin kuruluşunu öne çekti, partinin ismi anketten çıkacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 18:43:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bozüyük'te "Engelsiz Futbol Dostluk Karşılaşması"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]