Son Dakika Haberleri: Bozüyük'te 'Engelsiz Yarınlar' konulu söyleşi
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Bozüyük'te 'Engelsiz Yarınlar' konulu söyleşi

6 saat önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Engelliler Derneği tarafından engellilere yönelik toplum bilinci oluşturmak amacıyla söyleşi gerçekleştirilirdi.

Bozüyük'te 'Engelsiz Yarınlar' konulu söyleşi, System.String[]

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Engelliler Derneği tarafından engellilere yönelik toplum bilinci oluşturmak amacıyla söyleşi gerçekleştirilirdi.


Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda düzenlenen "Engelsiz Yarınlar" konulu söyleşide Dernek Başkanı İsmail Çelik bir konuşma yaptı. Ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Bozüyük Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü görevlisi Mehmet Küçükoğulları tarafından da engelli hakları konusunda bilgi verildi.


Dernek Başkanı İsmail Çelik, programın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti. Çelik, "Bizlere yönelik farkındalığı için Okul Müdürümüz Yusuf Özcan ve ekibine, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü görevlilerine ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz" dedi. - BİLECİK

İsmail Çelik, Bilecik, Bozüyük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 04:26 Kaynak: İHA
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