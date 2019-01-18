Son Dakika Haberleri: Bozüyük'te Ev Yangını

Bozüyük'te Ev Yangını

2 saat önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde çıkan yangında bir evde hasar oluştu.

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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde çıkan yangında bir evde hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, İçköy Mahallesindeki bir bağ evinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ederek söndürdüğü yangında ev kullanılamaz hale geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:09 Kaynak: AA

Bilecik, Bozüyük, Güncel
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