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Son Dakika 3. Sayfa Bozüyük'te ev yangını

Bozüyük'te ev yangını

7 saat önce

Bozüyük'te ev yangınıBİLECİK - BİLECİK Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Erikli Köyünde meydana gelen ev yangını korku dolu anlar yaşattı.

Bozüyük'te ev yangını

BİLECİK - BİLECİK Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Erikli Köyünde meydana gelen ev yangını korku dolu anlar yaşattı.

Edinilen bilgiye göre, Erikli Köyü Muhtarı İslam Avcı'ya ait evde meydana gelen yangına Bozüyük ve Dodurga Belediyesi itfaiye ekipleri müdehale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken olayda maddi hasar meydana geldi. Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna, Erikli Köyü'ne giderek yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Başkan Tuna, Köy Muhtarı İslam Avcı'ya geçmiş olsun dileklerini ileterek yangın yaralarının sarılması noktasında ellerinden gelen desteği vereceklerini kaydetti. İtfaiye ekipleri ve köy halkının katkılarıyla söndürülen yangın sonrasında köy halkı rahat bir nefes aldı. Yangın'ın çıkış sebebi ile alakalı soruşturma başlatıldı.

Bozüyük'te ev yangını

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 09:46 Kaynak: İHA
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