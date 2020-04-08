Son Dakika › Güncel › Bozüyük'te evinde olan çocuklar hünerlerini sergiledi - Son Dakika
Bozüyük'te evinde olan çocuklar hünerlerini sergiledi
6 saat önce
Bozüyük Belediyesi tarafından sosyal medya hesaplarında duyurusu yapılan "Evde Kal'an minik yetenekler hünerlerinizi görelim" etkinliği yoğun ilgi gördü.
Bozüyük Belediyesi tarafından sosyal medya hesaplarında duyurusu yapılan " Evde Kal'an minik yetenekler hünerlerinizi görelim" etkinliği yoğun ilgi gördü.
Etkinlik kapsamında çocuklara sosyal medya üzerinden çağrı yapıldı.
Yaklaşık 10 günlük süre zarfından çocuklardan ve ailelerden gelen fotoğraf ve videolar belediye sosyal medya hesaplarına ulaştırıldı.
Etkinlik sonunda belediye tarafından hazırlanan ve belediyenin sosyal medya hesaplarında paylaşılan video renkli görüntülere sahne oldu.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 01:34 Kaynak: AA
Son Dakika Başörtülü fizyetrapist, egzersiz videosu ile sosyal medyayı karıştırdı Ünlü oyuncu Naomi Watts, karantinada sinir krizi geçirdi Oyduğu ağaç kovuğuna giren vatandaş koronaya meydan okudu: Erkek ister beni bulmaya Paket servise başlayan Nusret'in fiyatları sosyal medyanın diline düştü