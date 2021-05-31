Bozüyük'te eylül ayında bilim şenliği düzenlenecek - Son Dakika

Bozüyük'te eylül ayında bilim şenliği düzenlenecek

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından TÜBİTAK Bilim Şenlikleri kapsamında hazırlanan Bozüyük Bilim Şenliği Projesi'nin kabul edildiği bildirildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından TÜBİTAK Bilim Şenlikleri kapsamında hazırlanan Bozüyük Bilim Şenliği Projesi'nin kabul edildiği bildirildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, çalışmanın Türkiye genelinde değerlendirilen 53 proje arasında yer aldığı belirtildi. Şenliğin 49 etkinlikten oluştuğu duyurulan açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı: "Şenlik, Bozüyük Kaymakamlığı, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Bozüyük Belediyesi, Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası, Bozüyük Dodurga Belediyesi, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı gibi kurumsal desteklerin yanı sıra farklı üniversiteler ve kurumlarda görev yapan alanında uzman bireysel destek sağlayan paydaşlarıyla 23-25 Eylül tarihlerinde Bozüyük'te bilimseverlerin ziyaretine açılacaktır."

Son Dakika

Son Dakika: Korona testi negatif olan Türkiye ve Yunanistan vatandaşları, iki ülke arasında seyahat edebilecek

Sapık antrenör yüzünden 18 yaşındaki milli karatecinin kariyeri bitti! Korkusundan sporu bıraktı

Fotokapana taş atan kadının ne yaptığını kimse anlayamadı

Bir süre sırtında taşıdı, durumu ağırlaşınca yere bıraktı! Amcanın yeğenini hayatta tutma çabası

Son dakika! Türk-iş ve Hak-iş kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin 4 bin 800 TL'ye çıkmasını talep etti

Dünyaca ünlü giyim markası Damat, yüzde 100 Türk şirketi oldu

Panathinaikos Başkanı'ndan Fatih Terim'e telefon: Deneyimine ihtiyacımız var!

Türkiye İşçi Partisi, Sedat Peker'in iddialarını araştırmak adına bağımsız bir komisyon kuracak