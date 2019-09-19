Bozüyük'te Gaziler Günü törenler ile kutlandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.



Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören Atatürk Anıtına çelenk sunulması ile başlarken program şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Törende gaziler adına konuşan Gazi Piyade Kıdemli Başçavuş Polat Katırancı; şehitlik ve gazilik mertebelerinin önemine değinerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öğretileri ve kurduğu Cumhuriyet'in var olması uğruna Türk Silahlı Kuvvetleri'nin her personelinin gözünü kırpmadan kendini vatan için düşmanın önüne atabileceğini söyledi. Günün anlam ve önemine uygun olarak okunan şiirler ve söylenen kahramanlık türkülerinin ardından ise törende Halk Oyunları ekiplerinin gösterileri yer aldı.



Törenlere, Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman, Garnizon Komutanı Yzb. Murat Günhan, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni, Kent Konseyi Başkanı Nurettin Oydu, şehit yakınları, gaziler ve gazi aileleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve sivil toplum kuruluşları katıldı. - BİLECİK