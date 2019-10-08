Son Dakika Haberleri: Bozüyük'te gıda zehirlenmesi
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Bozüyük'te gıda zehirlenmesi

1 saat önce

Bozüyük'te bir fabrika çalışanları, yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Bozüyük'te gıda zehirlenmesi, System.String[]

Bozüyük'te bir fabrika çalışanları, yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye başvurdu.


Edinilen bilgiye göre, Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikanın çalışanı 80 kişi, kusma, ishal, ateş ve halsizlik şikayetleriyle Acil Servise başvurdu.

Yapılan incelemelerin ardından zehirlendikleri tespit edilen fabrika çalışanı 2 kişi hastaneye yatırılırken, diğer çalışanların tedavileri ayakta yapılarak taburcu edildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Organize Sanayi Bölgesi, Bozüyük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 03:58 Kaynak: AA
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