Son Dakika Haberleri: Bozüyük'te "Hafızlık İcazet Merasimi"
Son Dakika Güncel Bozüyük'te 'Hafızlık İcazet Merasimi'

Bozüyük'te "Hafızlık İcazet Merasimi"

39 dakika önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde "Hafızlık İcazet Merasimi" gerçekleştirildi.

Bozüyük'te

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde "Hafızlık İcazet Merasimi" gerçekleştirildi.


Metristepe Kültür Merkezinde düzenlenen program, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Davut Kaya'nın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Etkinlikte, Vali Bilal Şentürk ve eşi Münevver Şentürk, İlçe Kaymakamı Hasan Yaman ve eşi Özlem Yaman ile Davut Kaya, 8'i kız 24 öğrenciye hafızlık belgelerini verdi.


Hafızlık belgesini alan öğrencilere ve katılımlarından dolayı ailelerine teşekkür eden Şentürk, "Kur'an-ı Kerim'i anlayarak dinimizi doğru kaynaklardan öğrenmek ve öğrendiğimizi de pratiğe dökmek bizim sorumluluğumuz." dedi.

Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Davut Kaya da gençlerin ulaştıkları mertebenin önemli olduğunu ifade ederek, "Bu süreçte emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Allah bizi Kur'an'dan ayırmasın. Kur'an sayesinde biz kimlik kazanıyoruz. O yüzden Kur'an'ımıza bağlı kalalım." diye konuştu.

Program, Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı ilahi ve sema gösterileriyle sona erdi.

Din İşleri Yüksek Kurulu, Davut Kaya, Bilecik, Bozüyük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:12 Kaynak: AA
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