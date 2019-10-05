Son Dakika Haberleri: Bozüyük'te hat ve tezhip sanatı sergisi
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Bozüyük'te hat ve tezhip sanatı sergisi

1 saat önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Halk Eğitim Merkezi hat ve tezhip kursu ve Kumral Abdal Kız Hafızlık Kursu öğrencileri tarafından hazırlanan sergi açıldı.

Bozüyük'te hat ve tezhip sanatı sergisi, System.String[]

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Halk Eğitim Merkezi hat ve tezhip kursu ve Kumral Abdal Kız Hafızlık Kursu öğrencileri tarafından hazırlanan sergi açıldı.


Hat ve tezhip çalışmalarından oluşan sergi hakkında bilgi veren kurs hocası Ramazan Bayraktar, "Sergide Halk Eğitim Merkezi hat ve tezhip kursu ile Kumral Abdal Kız Hafızlık Kursu öğrencilerinin 2019 yılı başından bugüne kadar gerçekleştirdikleri eserler sergileniyor. Birbirinin tamamlayıcısı olan hat ve tezhip sanatına geçmişte ve bugün ömrünü vermiş büyük üstatlara bir saygıdır. Aynı zamanda bu iki büyük sanata küçük bir katkıdır" dedi.


Sergi açılışına Kaymakam Hasan Yaman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu, İlçe Müftüsü Mustafa Topal, Halk Eğitim Merkezi yöneticileri, bazı kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. - BİLECİK

Bozüyük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 11:27 Kaynak: İHA
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