Son Dakika Haberleri: Bozüyük'te İki Aile Arasında Çıkan Kavgada Silahlar Konuştu...o Anlar Kamerada

Bozüyük'te İki Aile Arasında Çıkan Kavgada Silahlar Konuştu...o Anlar Kamerada

2 saat önce

Bozüyük'te iki aile arasında çıkan kavgada silahlar konuştu.

Bozüyük'te iki aile arasında çıkan kavgada silahlar konuştu...O anlar kamerada

BİLECİK - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde daha önceden aralarında ailevi nedenlerden dolayı husumet bulunan iki aile arasında çıkan tartışmada silahlar konuştu. Olayda şans eseri can kaybı yaşanmazken bir iş yerinde maddi hasar meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, aralarında daha önceden ailevi nedenlerden dolayı husumet bulunan 10-15 kişilik 2 grup aile İsmet İnönü Caddesi üzerinde karşı karşıya geldi. Birbirine laf atan gruplar arasında bir süre sonra kavga çıktı. Olayı ihbar alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek iki grubu ayırmaya çalıştı. Kalabalık grubu ayırmakta güçlük çeken polis ekipleri kavgayı havaya ateş ederek güçlükle ayırabildi. Her iki tarafın üyelerinin de gözaltına alındığı sırada olaya karışan ailelerin akrabalarından bir kişi diğer aile üyelerine ait iş yerine pompalı tüfekle saldırdı. Olayda şans eseri can kaybı yaşanmazken iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Olayda bir adet gaz tabancası, bıçak ve bir adet de pompalı tüfek ele geçirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken olaya zamanında müdahale ederek kavganın büyümesini önledi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 05:11 Kaynak: İHA

Bilecik, Bozüyük, 3. Sayfa
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