Bozüyük'te ilçe spor güvenlik kurulu toplantısı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, yeni sezon öncesinde ilçede oynanacak Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor karşılaşmalarında kurumlar tarafından alınacak tedbirlerin görüşüldüğü İlçe Spor Güvenlik Kurulu toplantısı yapıldı.



Toplantıda ilk olarak İlçe Emniyet Müdürlüğünce 6222 sayılı kanunun gerektirdiği yükümlülük ve sorumluluklar hakkında kurul üyelerine bilgilendirme yapıldı. İlçe Şehir Stadyumu ve Yeşilkent Mahallesinde bulunan sentetik sahada olmak üzere Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan açık veya kapalı spor tesislerinin genel olarak fiziki yönden incelenerek ilgili kurumlar tarafından eksikliklerinin giderilmesi ve kullanılır hale getirilmesinin görüşüldüğü toplantıda saha içi ve dışında da tüm eksiklikler ve güvenlik açıklıklarının giderilmesine yönelik çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Kaymakam Hasan Yaman, bu konuda bir komisyon oluşturulmasını ve sahaların fiziki şartlarıyla alakalı bir çalışma yapılmasını isterken komisyonun raporuna göre bir değerlendirme yapacaklarını kaydetti.



Bölgesel Amatör Lig müsabakalarının ve güvenlik açısından riskli maçların İlçe Şehir Stadında oynanması yönünde de görüşlerin bildirildiği toplantıda kulüp yöneticileri arasından belirlenecek olan taraftar temsilcisi sayısının en az 3 kişiden oluşması kararlaştırıldı. Bu temsilcilerden en az bir tanesinin müsabaka öncesinde gelerek karşılaşma sonuna kadar alanda bulunması, Müsabaka Güvenlik Amiri ve güvenlik kuvvetleri ile irtibat sağlayarak görevli olduğu alanda taraftar grubunun yanında hazır bulunması da kararlaştırıldı.



Kaymakam Hasan Yaman, tüm takımlara başarılar dilerken kazasız belasız bir sezon olması temennisinde bulundu. Huzur ve güven içerisinde karşılaşmaların tamamlanabilmesi için kulüp yöneticileri ve taraftar temsilcilerinin kolluk kuvvetlerine yardımcı olması ve işbirliği içerisinde çalışılması gerektiğini kaydetti. Riskli karşılaşmalar öncesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından karşılaşma öncesinde risk analizinin yapılacağı ve buna göre gerekli tedbirlerin alınacağını belirtti. Kurul üyelerinin talep ve önerileri dinlenerek ilgili kurumlarca gerekli notlar da alındı.



Toplantıya Kaymakam Hasan Yaman, İlçe Jandarma Komutanı Vekili Başçavuş Caner Aldıkaçtı, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Tahir Oğul, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Rüştü Yıldırım ve kurul üyeleri katıldı. - BİLECİK