Bozüyük'te İlköğretim Haftası kutlamaları

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde İlköğretim Haftası düzenlenen çeşitli törenler ile kutlandı.



Bozüyük Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen kutlama töreni İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başlarken saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam etti. Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenlerin ardından Yavuz Sultan Selim Orta Okulu'nda devam eden programda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, eğitimin ve öğretmenlik mesleğinin gerekliliklerine değinerek tüm öğrencilerin yeni eğitim ve öğretim yılını kutladı. Milli Eğitim Müdürü Demir konuşmasında "Gençliğe hayat aşısını yapma görevi de ancak eğitim sisteminin, yani öğretmenin işidir. Öğretmen kimdir bilir misiniz? İnsanoğlunu, beşikten alarak mezara kadar götürüp teslim eden, dünyanın en büyük sorumluluğuna sahip insandır. Toplumların tarihinde muallimin izleri silinmeyecek kadar derindir. Ertuğrul'u Gazi, Mehmet'i Fatih, Selim'i Yavuz, Mustafa'yı Atatürk yapan öğretmendir. Eğitimin öncelikli amacı, fabrikaya eleman yetiştirmek ya da üniversite sınavlarına öğrenci hazırlamak olmamalıdır. Bu tutum, öncelikli beklenti haline getirildiğinde, eğitimin temel hedefi durumundaki erdemler ötelenmiş olacaktır. Yapılması gereken şey, ideali olan, şahsiyetli ve erdemli bireyler yetiştirebilmektir" dedi.



Ardından program halk oyunları ekiplerinin gösterileri, okul korosunun seslendirdiği şarkılar ve okunan şiirler ile devam etti. Programda son olarak protokol üyeleri tarafından yeni eğitim öğretim yılı nedeni ile okul bahçesine gül dikildi.



Birbirinden farklı etkinliklere sahne olan İlköğretim Haftası programına Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman, İlçe Garnizon Komutanı Bakım Yüzbaşı Murat Günhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. - BİLECİK