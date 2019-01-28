Bozüyük'te İnternet Dolandırıcılığı Arttı
28 dakika önce
Son günlerde Bilecik'in Bozüyük ilçesinde internet üzerinden gerçekleşen dolandırıcılık olaylarında artış gözlendi.
Son günlerde Bilecik
'in Bozüyük
ilçesinde internet üzerinden gerçekleşen dolandırıcılık olaylarında artış gözlendi.
En yaygın iletişim aracı olma yolunda hızla ilerleyen internet, dolandırıcılıkta yeni yöntemler arayanların da ilgi odağı oldu. İnterneti yeni kullanmaya başlayanlar ile eğlence aracı olarak kullananları hedefleyen kişiler, uyguladıkları birbirinden farklı dolandırıcılık yöntemleriyle vatandaşlara büyük maddi kayıplar yaşatıyor. Bozüyük'te de son günlerde internet üzerinden işlenen dolandırıcılık suçu mağdurlarında büyük bir artış oldu. Özellikle, 'hediye kazandınız', 'köpek alım-satımları', 'uygun faizle kredi ayarlayacağım' gibi çeşitli yöntemlerle dolandırıcılık olaylarının gerçekleştiği öğrenildi.
Yetkililer, konuyla ilgili yaptıkları uyarıda, "Özellikle üyelik gerektiren internet sitelerine kayıt olunurken, istenilen bilgileri vermekte temkinli olunmalıdır. Eğlence sitelerine üyelik için detaylı kimlik bilgilerinin istenmesi veya sözleşmede ücrete dair bir açıklama olmamasına rağmen kredi kartı bilgileri istenilmesinin şüphe uyandırıcı bir durum olduğu unutulmamalıdır. Üyelik işlemleri için kişisel bilgileri talep eden sitelerin güvenliğinden emin olunmalı ve site tarafından sunulan hizmet ile üyelik aktivasyonu için talep edilen bilgiler arasındaki oran, sürekli şüpheci bir tarzda sorgulanmalıdır. İnternet dolandırıcılığı mağduru olan kişiler, en yakın Cumhuriyet Başsavcılığı
'na başvurmalı ve yasal işlemleri başlatmasının hem mağduriyetin giderilmesi, hem de başka kişilerin mağdur olmasının engellenmesi açısından öneminin de büyük olduğu unutulmamalıdır. Alışverişler, güvenliği kanıtlanmış yetkili belgeli sitelerden yapılmalıdır" ifadelerini kullandılar. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 03:27 Kaynak: İHA
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