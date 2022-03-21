Bozüyük'te iş makinesiyle çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bozüyük'te iş makinesiyle çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı

21.03.2022 12:13
Bozüyük'te iş makinesiyle çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde otomobil ile iş makinesinin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde otomobil ile iş makinesinin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Eskişehir-Bozüyük kara yolunda seyreden M.B. yönetimindeki 44 AH 596 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak karayollarına ait iş makinesiyle çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan H.K. ve S.B. yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Bozüyük İlçe Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Hisarcık, Otomobil, Bilecik, Bozüyük, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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