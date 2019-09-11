Bozüyük'te kaçak tütün operasyonu

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Türkiye genelinde 81 il ile eş zamanlı olarak yapılan operasyonla ilçe genelinde kaçak tütün ve sigara satışı yapan iş yerlerine baskın düzenlendi.



Edinilen bilgiye göre, ilçede geniş kapsamlı olarak düzenlenen operasyonda ilçe genelinde kaçak tütün ve sigara satışı yaptığı tespit edilen iş yerine eş zamanlı baskın düzenlendi. İş yerlerinde yapılan denetimlerde kıyılmış sarmalık tütün, çok sayıda makaron ve tütün sarmada kullanılan makine ele geçirildi. İşyeri sahipleri hakkında adli ve idari işlem yapılarak para cezası uygulandığı belirtildi. Türkiye geneliyle birlikte eş zamanlı olarak ilçe genelinde de kapsamlı olarak yapılan bu baskınlar sonucunda kaçak sigara ve tütün satıcılarına darbe vurulmuş oldu. - BİLECİK