Son Dakika Haberleri: Bozüyük'te Kar Yağışı

Bozüyük'te Kar Yağışı

14 dakika önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesi, sabah saatlerinde başlayan kar yağışıyla beyaza büründü.

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Bilecik'in Bozüyük ilçesi, sabah saatlerinde başlayan kar yağışıyla beyaza büründü.

İlçe merkezinde kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreyi bulurken, vatandaşların kar yağışından olumsuz etkilenmemeleri için tuzlama ve kar küreme çalışmaları başlatıldı.

Öte yandan, aralıklarla trafiğe kapanan Eskişehir-Bozüyük kara yolu, trafik ve karayolları ekiplerinin çalışmalarıyla bir süre sonra araç geçişine açıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:15 Kaynak: AA

Sabah, Bilecik, Bozüyük, Güncel
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