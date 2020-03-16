Bozüyük'te kar yağışı etkili oldu - Son Dakika

Bozüyük'te kar yağışı etkili oldu
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde havaların hissedilir derecede soğumasıyla birlikte sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 12:41 Kaynak: İHA
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde havaların hissedilir derecede soğumasıyla birlikte sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu.
Geçtiğimiz hafta hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artmasıyla bahar havası yaşayan ilçe halkı bugün ise sıcaklıkların yaklaşık 15 derece birden düşmesiyle yeniden kar yağışı ile karşılaştı. İlçenin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı Dodurga Beldesi ve yüksek rakımlı köylerde kar yağışı net bir şekilde görülürken belde ve köyler beyaza büründü. Meteorolojik verilere göre yağışın sadece bugün ve Perşembe günü etkili olacağı kaydedildi. - BİLECİK
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