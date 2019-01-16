Bozüyük
'te karla mücadele devam ediyor
Belediye ekipleri 24 saat kar nöbeti tuttu
Kriz masası kuruldu, 100 nöbetçi personel 20 araçla kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı
BİLECİK - Bilecik
'in Bozüyük ilçesinde dün öğlen saatlerinden itibaren etkili olan ve kesintisiz olarak devam eden kar yağışı günlük yaşamda vatandaşlara zor anlar yaşattı. Olumsuz hava koşulları nedeni ile Bozüyük Belediyesi ekipleri gece ve gündüz olmak üzere kar küreme ve tuzlama çalışmalarına aralıksız olarak devam ederken telekomünikasyon ve elektrik hatlarında meydana gelen arızalar zor anlar yaşanmasına neden oldu.
Bozüyük ilçe merkezinde gün boyu etkili olan yoğun kar yağışı ile birlikte kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başlayan Bozüyük Belediyesi ekipleri çalışmalarına gece boyunca 10 kepçe, 3 kar küreme kamyonu, 3 tuzlama aracı, 2 yükleyici, 2 greyder ve 100 nöbetçi personel ile devam etti. Vatandaşlar sorunlarını İtfaiye
garajında kurulan kriz masasında 0228 314 67 00 numaralı telefona bildirirken yoğun kar yağışı nedeni ile telefon ve elektrik hatlarında arızalar meydana geldi. Kriz masası iletişim telefonunda yaşanan aksaklık nedeni ile ekipler gece Höyük tepesinde bulunan ve telekominikasyon hatlarında meydana gelen arızayı gidererek gece boyunca iletişimin sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağladı. Kriz masasına gece boyunca yaklaşık 400 şikayet telefonu gelirken bunlardan 50'si kar küreme ve tuzlama çalışmaları için ekipler yönlendirilerek giderildi. 50 şikayet telefonuna okulların tatil olup olmadığına dair bilgilendirme yapılırken, asılsız telefon ihbarlarının da yapıldığı gecede yaklaşık 300 telefon ise elektrik kesintisi nedeni ile gelen şikayetlerden oluştu. Kar
küreme ve tuzlama ekipleri ise özellikle ilçe genelinde ana arterlerde hastane yolları, ana hatlar ve kentte yoğun olarak kullanılan dolmuş hatlarında çalışmalarını sürdürerek trafiğin aksamamasını sağladı. Ayrıca ekipler ilçe genelinde kaldırımlarda buzlanmanın engellenmesi için gece boyunca solisyon çalışmalarını sürdürdü. Gelen ihbar üzerine Söğüt
yolunda kalan iki araç Bozüyük Belediyesi ekiplerince yol açılarak kurtarıldı.
Kar yağışı çok sayıda köy yolunun da kapanmasına neden olurken, Eskişehir-Bozüyük karayolu yaklaşık 6 saat kapalı kaldı. Yine Bozüyük- İnegöl
yolu da zaman zaman trafiğe kapandı. Soğuk havada araçlarında uzun saatler beklemek zorunda kalan sürücülere Bozüyük Belediyesi ekipleri, su ve gıda paketleri dağıtımı gerçekleştirdi. Gece boyunca devam eden çalışmalarda ilçede girilmedik sokak bırakmayan ekipler, her zaman göreve hazır olduklarını bir kez daha gösterdi.
Yoğun kar yağışı sebebiyle vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için 24 saat kesintisiz görev yapan Bozüyük Belediyesi'ne vatandaşların gün boyu istek ve şikayetleri için 3146700 ve 153 numaralı ücretsiz telefon hattından ulaşabilecekleri belirtildi.