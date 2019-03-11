Son Dakika Haberleri: Bozüyük'te Küçük Kızın Eli Oyuncak Makinesine Sıkıştı

Bozüyük'te Küçük Kızın Eli Oyuncak Makinesine Sıkıştı

43 dakika önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde oyuncak makinesinden kazandığı oyuncağını almak isteyen küçük kızın eli sıkıştı.

Bozüyük'te Küçük Kızın Eli Oyuncak Makinesine Sıkıştı, System.String[]
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde oyuncak makinesinden kazandığı oyuncağını almak isteyen küçük kızın eli sıkıştı.

Alınan bilgiye göre, ismi belirlenemeyen bir kız çocuğu, Atatürk İlkokulu karşısındaki bir oyuncak makinesine para attı.

Makineden kazandığı oyuncağı almak isteyen küçük kız, elini makinenin oyuncak çıkan bölmesine sıkıştırdı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Bozüyük Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, küçük kızın elini sıkıştığı yerden kurtardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 03:33 Kaynak: AA

Bilecik, Bozüyük, Güncel
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