Bozüyük'te kurtuluşun 97. yıl dönümü coşkuyla kutlanıyor

Bozüyük'ün düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü düzenlenen çeşitli etkinliklerle coşku içerisinde kutlanıyor.



Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen kutlama etkinlikleri sabah saatlerinde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'mızın okunmasının ardından Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nun günün anlam ve önemini belirten konuşması ile devam etti. Başkan Bakkalcıoğlu konuşmasında ; "Bundan 30 yıl önce ilk kez Belediye Başkanı olduğumda 4 Eylül Bozüyük Kurtuluşu'nun 67. yıl dönümünü kutlamıştık. Şimdi bugün 97.'sini kutlarken o günkü aynı heyecan, onur ve gururu taşımaktayım. 1918 yıllarının sonlarıydı. 1. Dünya Savaşı bitmiş Osmanlı Devleti'nin de içinde bulunduğu devletler savaşı kaybetmişlerdi. Galip devletler ülkemizi işgale yürüdüler. İstanbul işgal edilmişti, İngilizler tarafından. O günleri yaşayan bir milli yazarımızın anılarından alıntıyla o gün İstanbul'u işgal eden kuvvetlerin Generali Galata Köprüsü'nden Beyoğlu'na doğru beyaz atına binmiş askeriyle yürüyordu. Bu yürüyüş 465 yıl önce İstanbul'u fetheden Büyük Fatih Sultan Mehmet'in kır atını suya sürüşünü gölgeliyordu. Halk yılgın, bezgindi. Yöneticiler acz içindeydiler. Dönemin maarif nazırı yani Eğitim Bakanı; "Elbette, elbette mağlup olduk, istediklerini yaparlar." diyebilecek kadar acz içindeydi ama halkta pırıltılar, umutlar vardı. Ertesi gün gazetelerde bir ilan yayınlandı Kadıköy kadınları adı altında. Mealen şöyle diyordu o metin; " Çanakkale'de yüz binlerce işgal kuvvetini denize döken milletimiz mağlubiyeti kabul etmemektedir. Bizler mağlubiyeti kabul etmiyoruz. Eğer bu ülkeyi kurtaracak erkeklerimiz yoksa bizler göreve hazırız!" İşte bu pırıltı ve buna benzer ülkenin her yerinden çıkan ses Anadolu'da Mustafa Kemal Paşa'nın etrafında büyük bir güç oluşturdu. Düzenli ordular kuruldu. Önce 1. ve 2. İnönü savaşları, Sakarya Savaşı ve Dumlupınar'da Yunan ordusunu yenmiştik. Ülke adım adım kurtuluyordu. Alpaslan'ın 1071 de aldığı Anadolu topraklarını Atatürk'ümüz vermemişti. İşte o günlerde 97 yıl önce bugün 4 Eylül günü Bozüyük'ümüz de kurtarılmıştı. İnönü savaşlarında İsmet Paşa'nın Ankara'ya çektiği telgraftaki gibi Yunan askerleri kaçarken Bozüyük'ü yakıp yıkmıştı. Ama bizim ecdadımız, atalarımız, büyüklerimiz bu Bozüyük'ü yeniden kurdular. Nesilden nesile bizlere ulaştı. Bugün 70 bin nüfusuyla bir sanayi kenti olan Bozüyük'te özgürce yaşıyoruz. Bu özgürlüğü o gün şehit olan büyüklerimize, insanlarımıza borçluyuz. Başta büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere onun silah arkadaşlarını, daha gencecik yaşta gençliğine doymadan bu vatanı kurtarmak uğruna şehit olanları, bugünlerde vatanımızı korumak için şehit olanları tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun." dedi.



Başkan Bakkalcıoğlu'nun konuşmasının ardından öğrenciler tarafından kurtuluş ile ilgili şiirler okundu. Mehteran Takımı'nın coşturan muhteşem konserinin ardından ise Bozüyük Belediyesi Çocuk Halk Oyunları Ekibi tarafından sunulan gösteri beğeni ile izlendi. Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi müzik grubu tarafından seslendirilen kahramanlık türküleri ise zaman zaman duygulu anların yaşanmasına neden oldu. Programın devamında merkez Kasımpaşa Camii'nde Ulu Önder Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimiz için Mevlid-i Şerif okunarak dualar edildi. Mevlit bitiminde Milletvekili Yaşar Tüzün ve Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu vatandaşlarla görüşerek pilav ikramında bulundu.



Kurtuluş günü kutlamaları akşam saat 20: 00'de vatandaşların katılımı ile Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayacak olan Fener Alayı yürüyüşü ile devam edecek. 4 Eylül Mahallesi'ndeki konser alanında sona erecek olan fener alayı yürüyüşünün hemen ardından ise saat 21: 00'de sevilen pop müziği sanatçısı Derya Uluğ sahne alarak Bozüyüklü sevenleri ile buluşacak.



Programa; Kaymakam Hasan Yaman, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Garnizon Komutanı Bkm. Yzb. Murat Günhan, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serkan Aktay, İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner, Kent Konseyi Başkanı Nurettin Oydu, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, öğrenciler, Şehit ve Gazi aileleri, sivil toplum kuruluşları ile vatandaşlar katıldı. - BİLECİK