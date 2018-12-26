Bozüyük'te Kuşlara Yem Bırakıldı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde belediye ekiplerince, kar yağışı sonrası yem bulmakta zorlanan kuşlar için yem bırakıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde belediye ekiplerince, kar yağışı sonrası yem bulmakta zorlanan kuşlar için yem bırakıldı.



Kentte, gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar nedeniyle belediye ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.



Öte yandan doğada yaşamlarını sürdüren kuşları beslemek için kuşların yoğun olduğu bölgelere yem bırakıldı.

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