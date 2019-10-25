Son Dakika Haberleri: Bozüyük'te "Kuveyt Camisi" ibadete açıldı
Son Dakika Güncel Bozüyük'te 'Kuveyt Camisi' ibadete açıldı

Bozüyük'te "Kuveyt Camisi" ibadete açıldı

18 dakika önce

Bozüyük Belediyesi tarafından arsası tahsis edilen ve Kuveytli iş adamları tarafından yaptırılan "Kuveyt Camisi" ibadete açıldı.

Bozüyük'te

Bozüyük Belediyesi tarafından arsası tahsis edilen ve Kuveytli iş adamları tarafından yaptırılan "Kuveyt Camisi" ibadete açıldı.

Vali Bilal Şentürk, Kasımpaşa Mahallesi'ndeki caminin açılış töreninde, emeği geçen Kuveytli iş adamlarına teşekkür etti.

Caminin konum itibariyle kavşak noktasında bulunmasından dolayı binlerce Müslüman'a ibadetlerini yapabilme imkanı sunacağını ifade eden Şentürk, şöyle konuştu:

"Camiler bizim medeniyetimizin sembolü yapılardır. Bu eser gelecek nesillere de hizmet edecek. Bize düşen bu esere sahip çıkmak. İyiliklere, güzelliklere iltifat etmek ve değerini bilmek lazım ki yeni iyililiklere vesile olsun. Aynı zamanda cami kardeş ülkemiz Kuveyt ile daha güzel hizmetlere ve ilişkilerin gelişmesine vesile olur. Arsa tahsisinden yapım süreçlerine kadar her noktada katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum."

Kuveytli iş adamı El-Hişam Salim Abdülvehhab Er-Rumi de caminin yapımı için alanın tahsis edilmesinde yardımcı olan belediyeye teşekkür ederek, sadece kendi adına değil Kuveytliler adına camiyi yaptırdıklarını söyledi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından Vali Şentürk, Kaymakam Hasan Yaman, Belediye Başkan Vekili İsmail Yemen, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, İl Müftüsü Necati Akkuş ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla cami ibadete açıldı.

Bilal Şentürk, Kasımpaşa, Bozüyük, Kuveyt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 07:20 Kaynak: AA
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