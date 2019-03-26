Bozüyük'te Mama Kapları Yenilendi
1 saat önce
Bozüyük Belediyesi Mezbaha Müdürlüğü tarafından ilçenin farklı noktalarında kedi ve köpekler için yerleştirilen mama kapları yenilenmeye başladı.
Bozüyük
Belediyesi Mezbaha Müdürlüğü tarafından ilçenin farklı noktalarında kedi ve köpekler için yerleştirilen mama kapları yenilenmeye başladı.
Bozüyük Belediyesi "Onlar Bize Emanet" sloganıyla sokak hayvanlarına şefkatle kucak açmaya devam ediyor. Bozüyük'te İsmet İnönü
Caddesi, Cami Caddesi, Yeşilkent Mahallesi
ve Dr. İsmail Bey Caddesi üzerinde bulunan mama kaplarının değiştirilmesi ile başlayan mama kaplarının yenilenmesi çalışmaları ilçe genelinde yaygınlaştırılarak devam edecek. Kedi ve köpeklerin mamalara ulaşarak karınlarını doyurmalarını kolaylaştırmak, mamalarını daha kolay bir şekilde yemelerini sağlamak amacı ile değiştirilen mama kapları sokak hayvanları için büyük kolaylık sağlıyor.
Mama kaplarının düzenli olarak dolumunu yapan, kedi ve köpeklerin aç kalmasına izin vermeyen Mezbaha Müdürlüğü yetkilileri ayrıca eski mama kaplarının üzerine vatandaşlar tarafından koyulan yemeklerin mamaları bozduğunu belirterek vatandaşlardan mamaların üzerine yemek artığı koymamalarını istediler. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 04:41 Kaynak: İHA
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