Bozüyük'te "MEGİP ve İEP" protokolü imzalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bozüyük'te 'MEGİP ve İEP' protokolü imzalandı - Son Dakika

Bozüyük'te "MEGİP ve İEP" protokolü imzalandı

7 saat önce

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) ile Bozüyük ilçesinde 2 bin 90 kişi istihdam edilecek.

Bozüyük'te

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) ile Bozüyük ilçesinde 2 bin 90 kişi istihdam edilecek.

Vali Bilal Şentürk, Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odasında (TSO) 17 iş yeri ile 2 bin 90 kişinin mesleki eğitim ve devamında istihdamının sağlanması amaçlı MEGİP ve İşbaşı Eğitim Programı (İEP) protokolü imza töreninde, bir insana iş vererek evine kendi ekmeğini götürebilmesine fırsat vermenin değerini hatırlatarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan Milli İstihdam Seferberliğiyle ekmek kapısının açılacak olmasının önemli ve değerli olduğunu ifade etti.

Katkı sağlayan firmalara ve iş adamlarına teşekkür eden Vali Şentürk, şunları kaydetti:


"Gençlerimizden beklentimiz, hedeflerinin işveren ve başkalarına faydalı olmalarıdır. Sadece kendi geçimimi nasıl sağlarım düşünen vatandaşları olan bir devlet güçlü olamaz. Güçlü bir devlet olmak için başkalarına da işveren, AŞ veren bir pozisyonda olmak durumundayız. Gençlerimizi bu irade ile donanımlı yetiştirmeliyiz. Birlikte hareket edebiliyor ve konuşabiliyorsak, bir şeyleri yapabiliyor olmamız önemli. Bu birliktelikler hem tecrübe paylaşımı hem iş birliği imkanlarının belirlenip ortaya konmasında ve birlikte bir şeyler yapılabilmesi adına yeni ufuklar açabilir. Amacımız daha çok iş yapıp daha çok sayıda insana ekmek vermek, ülke ekonomisine katkıda bulunmak. Yürütülecek çalışmalarda, işletmeleriniz de veya faaliyetlerinizi icra ederken kurumlarımızdan gelebilecek, gençlerin yetişmesine katkı boyutuyla gelebilecek taleplere de yapıcı bir yaklaşım ortaya koymanızı arzu ediyoruz."


İŞKUR İl Müdürü Ayhan Tozan ve TSO Başkanı Buğra Levent'in istihdama destek veren sanayi kuruluşlarına teşekkür etmesinin ardından Vali Şentürk ve protokolde yer alan sanayi kuruluşları, protokolü imzaladı.

Bozüyük, İŞKUR, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 12:10 Kaynak: AA
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