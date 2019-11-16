Son Dakika Haberleri: Bozüyük'te Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri
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Bozüyük'te Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri

6 saat önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Bozüyük'te Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri, System.String[]

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle çeşitli etkinlikler düzenlendi.


Mevlid-i Nebi Haftasında ilk olarak müftülük görevlilerince İlçe Devlet Hastanesinde tedavi gören hastalar ziyaret edilerek geçmiş olsun dileklerinde bulunuldu. Ardından İlçe Müftüsü Mustafa Topal, beraberinde bir grup görevli personel tarfından Özel Eğitim Okulu ziyaret edildi. 130 öğrencinin öğrenim gördüğü okula hediyeler takdim edildikten sonra belediye aceze evi ziyaret edilerek buradaki yaşlı vatandaşların gönülleri alındı. Konuşmacı olarak Prof. Dr. Cevat Akşit'in katıldığı Mevlid-i Nebi Haftası konferansı gerçekleştirildi. Yoğun katılımın olduğu programlarda ayrıca Sakal-ı Şerif de ziyarete açıldı. İlçe Vaizi Yasin Kara da vatandaşlara vaazda bulunarak dualar etti.


Açık Cezaevi'nde de Mevlid-i Nebi Haftası programı yapıldı. Başsavcı Mehmet Çepni'nin de katıldığı programda İlçe Müftüsü Mustafa Topal tarafından haftanın önemine binaen bir konuşma yapılarak Diyanet İşleri Başkanlığının sinevizyonu gösterildi. - BİLECİK

Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 11:25 Kaynak: İHA
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