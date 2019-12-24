Bozüyük'te minikler barınaktaki dostlarını unutmadı - Son Dakika
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Bozüyük'te minikler barınaktaki dostlarını unutmadı

6 saat önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde ilkokul 2'nci sınıf öğrencileri, "Patili Canlar" projesi kapsamında geçici hayvan barınağını ziyaret ederek mama yardımında bulundu.

Bozüyük'te minikler barınaktaki dostlarını unutmadı, System.String[]

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde ilkokul 2'nci sınıf öğrencileri, "Patili Canlar" projesi kapsamında geçici hayvan barınağını ziyaret ederek mama yardımında bulundu.


Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu 2/İ sınıfı öğrencileri, sınıf öğretmeni Canan Çabar ve Müdür Yardımcısı Arzu Gürcan'ın birlikte yürüttüğü 'Patili Canlar' projesi kapsamında hayvan barınağını ziyaret etti. Öğrenciler, sokak hayvanları ile ilgili çalışmaları yakından inceleme şansı buldu. Öğrenciler, barınak ziyareti sırasında ayrıca dostları için mama yardımında bulundu. Yetkililer tarafından barınakla ilgili bilgilendirilen öğrenciler, bakımı yapılan hayvanları görünce duygulu anlar yaşadı.


Öğrencilerden Melisa Tınkır gezi sonrasında duygularını, "İlk önce barınağa giderken çok heyecanlandım. Orada çalışanlar bize çok iyi davrandılar. Barınakta köpekler çok tatlıydı. Bir tanesi havlıyor muydu yoksa ağlıyor muydu diye merak ettim. Sonra başka küçük bir köpekten korktum ama yine de çok tatlıydı. Barınaktaki tüm köpekler çok masum bakıyordu. Orada olmamızdan onlarında mutlu olduklarını hissettik. Daha sonra barınakta çalışan veteriner bize küçük bir köpeğin kalbini dinletti. Köpeğin kalbini dinlerken ondan biraz korktum ama oda bizden korkuyordu. Gezi sırasında hepimiz çok mutlu olduk ve duygulandık" şeklindeki yazısıyla anlattı. - BİLECİK

Bilecik, Bozüyük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 04:30 Kaynak: İHA
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