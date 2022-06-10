Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince şüphelendikleri bir şahıs üzerinde yaptıkları aramalarda 117,98 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Bilecik 'in Bozüyük ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu maddeyle mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Son günlerde uyuşturucu operasyonlarına hız veren ekipler tarafından gözaltına alınan bir zanlı daha tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Narkotik, Hisarcık, Bozüyük, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bozüyük'te narkotik polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor - Son Dakika

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