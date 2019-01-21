Bozüyük'te "Nitelikli Soru Hazırlama Teknikleri" Kursu Düzenlendi
51 dakika önce
Bozüyük'te öğretmenlere yönelik 18 saatlik "Nitelikli Soru Hazırlama Teknikleri" kursu düzenlendi.
Bozüyük'te öğretmenlere yönelik 18 saatlik "Nitelikli Soru Hazırlama Teknikleri" kursu düzenlendi.
Kurs, Bozüyük Eğitim Hareketi (BozEH) kapsamında Eskişehir Anadolu Üniversitesi ile Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında gerçekleşti. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesinden Öğretim Görevlisi Dr. Recep Gür'ün eğitimci olarak görev aldığı kurs için Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü elektronik anketle istekli öğretmenleri tespit etti. Fen Lisesinde gerçekleşen kursun sonunda yine elektronik ortamda menmuniyet anketi düzenlendi. Bu ankette de katılımcıların yüzde 88 inin kurstan menmun kaldıklarını yüzde 84 ününde bu kursun devamına katılmak istediklerini belirttiler. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 10:51 Kaynak: İHA
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