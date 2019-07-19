Bozüyük'te Off Road heyecanı yaşanacak
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Bozüyük ilçesinde vatandaşlar, Saraycık köyünde hazırlanan off-roadroad parkurunda hafta sonu yapılacak kamp ve şenlik etkinliği ile off-road sporu ile tanışırken ödül ve sürpriz hediyeler ile dolu heyecanlı ve güzel bir hafta sonu geçirecekler.
Bozüyük Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 05:24 Kaynak: İHA
ilçesinde vatandaşlar, Saraycık
köyünde hazırlanan off-roadroad parkurunda hafta sonu yapılacak kamp ve şenlik etkinliği ile off-road sporu ile tanışırken ödül ve sürpriz hediyeler ile dolu heyecanlı ve güzel bir hafta sonu geçirecekler.
Saraycık köyü, 20- 21 Temmuz 2019 günleri off-road sporunun yapılabileceği kamp ve şenlik etkinliğine hazırlanıyor. Katılımcıların hazırlanan parkurda off-road araçlarını deneyebileceği etkinlikte parkura girecek araçlarda kask, 4 nokta emniyet kemeri ve yangın söndürücü bulundurularak güvenlik en üst seviyeye çıkartılacak. Bozüyük Belediyesi'nin katkıları ile düzenlenen etkinlikte ilk 3 dereceye girenlere para ödülü verilecek. Kampa katılmak istemeyen ancak oyunlara katılmak isteyenler için de oyunlar Pazar günü saat 09: 00'da başlayacak. Hem çetin şartlarda zor engeller ile kıyasıya mücadele içeren zorlu bir motor sporu olarak, hem de, neşeli kamplar ve gezilerle, çok farklı ilgi alanlarına hitap eden Off-Road Bozüyüklülere de farklı bir heyecan yaşatacak. - BİLECİK
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