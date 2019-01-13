Bozüyük'te, "Ormanlar Kralı Aslan " Oyunu Sahnelendi
1 saat önce
Bilecik'in Bozüyük Belediyesi tarafından tiyatro etkinliği kapsamında çocuklara yönelik olarak düzenlenen "Ormanlar Kralı Aslan" adlı çocuk oyunu minik tiyatroseverlerle buluştu.
Bilecik
'in Bozüyük
Belediyesi tarafından tiyatro etkinliği kapsamında çocuklara yönelik olarak düzenlenen "Ormanlar Kralı Aslan" adlı çocuk oyunu minik tiyatroseverlerle buluştu.
Bozüyüklüler tarafından beğenilen ve yoğun ilgi gören tiyatro etkinlikleri hafta sonunda da devam etti. Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde saat 12.00 ve 14.30'da olmak üzere iki seans halinde ücretsiz ve biletsiz olarak sahnelenen "Ormanlar Kralı Aslan" adlı çocuk oyunu yoğun ilgi gördü. Oyunu ilgi ile izleyen minik tiyatroseverler hem hayvan dostlarını tanıdı hem de beceriklilik, adil olmak ve liderlik sıfatlarını eğlenerek öğrendiler. Her iki seansta da salonu tamamen dolduran çocuklar mutlu bir gün, güzel bir hafta sonu geçirdiler. - BİLECİK
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 01:51 Kaynak: İHA
Ünlü Tarihçi Talha Uğurluel, FETÖ'cü Olmadığını Kanıtlamak İçin Eşi ile Diskoda Tanıştığını Söyledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstihdam Müjdesi: Tam 10 Bin Kişi Alınacak
Parçalanıp Koliye Koyulan Cesedin Altından Yasak Aşk Cinayeti Çıktı!
Teröristbaşı Abdullah Öcalan, 2,5 Yıl Sonra Ailesiyle Görüştü