Kaza, 15.30 sıralarında Bozüyük ilçesi Ormangüzle köyü mevkinde meydana geldi. Bozüyük'ten Bursa'ya gitmek üzere yola çıkan Selahattin Demiraslan (61) idaresindeki 10 HD 016 plakalı otobüs, köy girişinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.
Şarampole uçan otobüs devrilerek yan yattı. Kazada otobüsteki aralarında sürücüsü Demiraslan'ın da bulunduğu 1'i ağır 12 kişi yaralandı.
Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Bilecik'te yolcu otobüsü şarampole devrildi: 1'i ağır 12 yaralı - Son Dakika