Bozüyük'te, Otomobil Bariyerlere Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı
1 saat önce
BİLECİK'in Bozüyük ilçesinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil bariyerlere çarptı.
BİLECİK'in Bozüyük
ilçesinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil bariyerlere çarptı. Kazada, 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
Kaza, Bozüyük çevre yolunda meydana geldi. Bursa
'dan Eskişehir
'e giden Özcan Yılmaz
(46) yönetimindeki 06 BU 376 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan sürücü Özcan Yılmaz ve araçta bulunan Nimet Yıldız Taşkan (72) ambulansla Bozüyük Devlet Hastanesi
'ne götürüldü. Nimet Yıldız Taşkan doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis
, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
- Bilecik
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 06:21 Kaynak: DHA
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